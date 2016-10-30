Испанский король Фелипе VI подписал указ о назначении Рахоя премьер-министром

Король Испании Фелипе VI в воскресенье подписал указ о назначении лидера Народной партии Мариано Рахоя премьер-министром страны, сообщается в официальном сообщении, распространенном Королевским дворцом.

Накануне конгресс депутатов испанского парламента большинством голосов утвердил Рахоя главой кабинета министров страны.

В ходе второго тура голосования кандидатуру Рахоя поддержали 170 депутатов, против - высказались 111, еще 68 воздержались.

Ожидается, что уже в понедельник, 31 октября, Рахой принесет присягу главе государства в королевской резиденции Сарсуэла.

Состав нового правительства Испании будет объявлен, как ожидается, 3 ноября.