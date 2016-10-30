Два человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде

Неизвестный открыл стрельбу на парковке жилого комплекса и в самом здании в округе Принс-Джорджес в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает в воскресенье, 30 октября, агентство Reuters.

В результате стрельбы погибли два человека, шесть человек получили ранения различной степени тяжести. По информации полиции, среди жертв инцидента есть подросток.

Преступнику удалось скрыться с места преступления. Мотивы стрельбы пока неизвестны. Полиция в настоящий момент ведет поиск стрелка.