Выборы президента Молдавии могут продолжиться во втором туре

Лидирующий кандидат от Партии социалистов на пост президента Молдавии Игорь Додон по итогам обработки 98% протоколов набирает 48,91% голосов избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики. Единый кандидат от правой коалиции Майя Санду - 37,79%. После обработки 75% голосов Додон лидировал, набирая более 51,2%.

Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос. У Додона такого уровня поддержки сейчас нет. Победитель может определиться во втором туре, который предположительно должен быть назначен на 13 ноября.

«Пока есть предварительные результаты голосования. Мы не можем говорить об окончательных итогах, но очевидно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей», - заявил член ЦИК Юрий Чекан.

По официальным данным, в выборах приняло участие 1 433 млн избирателей, что составляет 48,97% избирателей.