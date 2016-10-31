Путин подписал указ о создании Российского фонда культуры

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Российского фонда культуры. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю считать целесообразным создание с участием общественных объединений и физических лиц общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры», — говорится в тексте документа.

Предполагается, что одной из основных задач фонда будет стимулирование граждан к творческой самореализации. Также фонд будет заниматься сохранением культурных ценностей, возрождением традиций, популяризацией культуры и содействием развитию культурного потенциала российских регионов.