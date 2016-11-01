Матвиенко: Россия не пойдет на ограничение суверенитета над Курилами

Россия готова к компромиссам с Японией по поводу Курильских островов, но не пойдет на ограничение своего суверенитета над этими территориями, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Японию. «Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России», – передает ее слова ТАСС. Спикер заявила, что острова «отошли к нам по итогам Второй мировой войны, что зафиксировано в международных документах. И потому суверенитет России над ними не подлежит сомнению».

Матвиенко напомнила слова президента Владимира Путина о том, что Россия «территориями не торгует», но признала, что Москва готова «идти на поиск такого компромисса по вопросу о мирном договоре, который может устроить обе стороны». В основе переговоров, по ее словам, должен лежать «прежде всего реализм со стороны наших японских партнеров». Спикер призвала «в полной мере отдавать себе отчет в том, что есть вещи, на которые Россия никогда не пойдет. Ограничение российского суверенитета над Курильскими островами, а тем более передача их в юрисдикцию Японии – одна из них. Это позиция не только российского руководства, а всего нашего народа; здесь у нас, как говорится, полный, общенациональный консенсус».

Еще одним условием компромисса Матвиенко обозначила укрепление межгосударственного доверия и всестороннего сотрудничества. «Все упирается в политическую волю идти дальше навстречу друг другу. С нашей стороны она имеется. Япония – важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнула она.