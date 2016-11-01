Россия предложила Японии рассмотреть планы по совместной хозяйственной деятельности на Курилах

Россия предложила Японии рассмотреть формат совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Японию.

«Мы готовы к формату совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Мы сформировали свои предложения японской стороне. Уверена, что будет вестись дальнейшее обсуждение этих предложений», – сказала Матвиенко в Токио.

Она выразила надежду, что на каком-то этапе российская и японская стороны смогут договориться о форматах совместной хозяйственной деятельности, напомнив, что принадлежность Курильских островов является спорной для Японии, но не для России.

Матвиенко объяснила, что речь может идти, например, о таком формате, как территория опережающего развития, свободная экономическая зона и другие форматы в рамках российского законодательства. При этом спикер СФ подчеркнула, что такого рода совместная хозяйственная деятельность может вестись только под российской юрисдикцией и в рамках законодательства России.

Ранее Матвиенко заявила, что Москва готова к компромиссам по поводу Курил, но не пойдет на ограничение своего суверенитета над этими территориями.