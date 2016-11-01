Предварительная проверка не выявила следов насилия у активиста Дадина

Применение насилия к осужденному Ильдару Дадину в ходе предварительной проверки не подтверждается им самим и проведенным медосмотром, сообщил ТАСС заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

Дадин стал первым осужденным к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов, он отбывает наказание в Сегежской колонии номер 7. «На данную минуту не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине. Сам он это под видеозапись подтверждает. Заключение медицинских работников запротоколировано», - сообщил Максименко.

Он отметил, что в связи с распространением информации якобы о пытках в отношении Ильдара Дадина проводится служебная проверка с участием сотрудников центрального аппарата ФСИН. «Особое внимание уделяется тем датам, в которые, по утверждению Дадина, его якобы избивали - снимаются (эти) временные фрагменты со всех видеокамер», - сообщил Максименко.

По его словам, установлено, что 12 сентября к Дадину были применены наручники. «Этот факт запротоколирован в соответствующих журналах и, как и положено в таких случаях, по нему проведена служебная проверка, результаты которой были направлены в прокуратуру», - отметил замдиректора ФСИН.

Он подчеркнул, что если в ходе проверки будут выявлены факты превышения служебных полномочий, в том числе применения незаконных мер воздействия, «сотрудники, допустившие это, будут незамедлительно уволены и ими займутся следственные органы». «Такое решение принял директор ФСИН Геннадий Корниенко», - сказал Максименко.

Информация о пытках и издевательствах над Дадиным была ранее распространена СМИ, которые опубликовали письмо осужденного. Само письмо было передано в прессу супругой Дадина.