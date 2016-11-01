СБУ прокомментировала переговоры диспетчера с пилотом «Белавиа»

В СБУ заявили, что во время переговоров киевского диспетчера с пилотом самолета «Белавиа» сработал человеческий фактор. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская изданию 112.ua.

Напомним, самолет «Белавиа», на борту которого было 142 человека, вылетел 21 октября из Киева в Минск. Через несколько минут после взлета из Киева поступило требование под угрозой поднять истребители вернуться. Лайнер совершил посадку в аэропорту вылета.

Ранее была опубликована расшифровка переговоров диспетчера с пилотом самолета «Белавиа». В ней говорится: «Диспетчер: “Белавиа-840”, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват. Пилот: А что случилось такое? Диспетчер: В эфир не могу передать. По прибытии все узнаете».

На борту находился блогер, активист организации «Антимайдан» Армен Мартиросян, писала газета «Коммерсантъ». После возвращения самолета он был допрошен украинскими силовиками и через час отпущен на рейс в Минск.

«Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время мы ознакомились с расшифровками. Вполне возможно, что сработал человеческий фактор и это выдумка, человек переусердствовал», - указали в СБУ.