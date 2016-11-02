Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить новый фильм Учителя «Матильда»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя о Николае II и балерине Кшесинской. Картина еще не закончена, и премьера намечена на 30 марта 2017 г.

Ранее Lifenews сообщил, что Поклонская инициирует проверку фильма «Матильда» после получения обращения от общественного движения «Царский крест», которое считает картину «угрозой национальной безопасности».

Режиссер отметил, что фильм еще не готов. Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности на ее имя.

В кабинете Поклонской, когда она была генпрокурором Крыма, находился портрет последнего российского императора Николая II. В интервью журналистам она неоднократно подчеркивала, что она религиозный человек и много внимания уделяет сохранению истории Царской России.

Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» 9 мая с чудотворной иконой Святого страстотерпца царя Николая II. «Я шла с иконой чудотворной государя нашего Николая Александровича, а мои деды были в руках у моих сотрудников, поэтому тоже принимали участие в «Бессмертном полку», - сказала она тогда.

По ее словам, очень много ветеранов вспоминают, что Пресвятая Богородица и государь Николай Александрович являлись к ним в военные годы и в страшных, безвыходных ситуациях спасали им жизни.