Московские чиновники опечатали офис Amnesty International

Московские чиновники опечатали офис Amnesty International, сообщил директор российского центра правозащитной организации Сергей Никитин. «Офис Amnesty International в Москве опечатан», - написал он в своем Twitter. На пломбе, фото которой приводит Никитин, написано, что объект является собственностью субъекта Российской Федерации города Москва, вскрытие возможно только в лице представителя московского департамента имущества.

«Офис Amnesty в Москве сегодня утром опечатали муниципальные власти. Плохая новость. Работаем над ситуацией, надеемся на скорое разрешение», - написал в Twitter Джон Дальхузен, директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии.

В Кремле не знают об опечатывании московского офиса Amnesty International, передал «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «В первый раз об этом слышу. Я абсолютно не располагаю никакой информацией на этот счет», - сказал Песков.

Он предположил, что «здесь какой-то информацией, возможно, обладают сотрудники офиса», и порекомендовал обратиться к ним.