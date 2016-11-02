Генпрокуратура не нашла нарушений в неснятом фильме «Матильда» Учителя

Прокуратура уже проверяла материалы киноленты Алексея Учителя «Матильда» и никаких нарушений не выявила. Об этом ТАСС сообщил сам режиссер. Картина еще не закончена, и премьера намечена на 30 марта 2017 г.

«Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе», - сказал Учитель, не уточнив, какие именно материалы были проверены прокуратурой.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить незаконченный фильм «Матильда» о Николае II и балерине Кшесинской.

Режиссер отметил, что так как картина еще не готова и пока ее целиком никто не видел, все «обвинения пока смехотворны».

В кабинете Поклонской, когда она была генпрокурором Крыма, находился портрет последнего российского императора Николая II. В интервью журналистам она неоднократно подчеркивала, что она религиозный человек и много внимания уделяет сохранению истории царской России.

Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» 9 мая с чудотворной иконой святого страстотерпца царя Николая II.