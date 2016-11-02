Начальника уголовно-исполнительной инспекции Москвы задержали за взятку

Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Москве и его заместитель задержаны по обвинению в получении взятки в размере 300 000 руб., сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Москве Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки)», - рассказала Иванова.

По версии следствия, Вербецкий и Клименко вступили в сговор для получения взятки от начальника одного из филиалов учреждения, входящих в структуру УФСИН по Москве, пообещав ему назначение на вышестоящую должность и покровительство по службе.