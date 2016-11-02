Министр иностранных дел Турции готов лично извиниться перед вдовой пилота Су-24

Турция обратилась к России с просьбой предоставить документы для расследования по делу о сбитом турецкими военными Су-24 ВКС России. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если у России есть какие-либо документы, то наши обвинители попросили бы предоставить их. Если Россия нам их предоставит, то мы передадим эти данные прокурорам, чтобы следственные действия основывались на конкретных документах и данных», - сказал он.

Чавушоглу также заявил, что готов лично извиниться перед вдовой пилота российского Су-24 и выплатить ей компенсацию. «Я передал господину [министру иностранных дел России] Сергею Лаврову, что я готов нанести визит вдове погибшего русского летчика, если на то будет ее согласие», - сказал министр.

Отношения Москвы и Анкары резко ухудшились после того, как ВВС Турции в ноябре 2015 г. сбили российский бомбардировщик Су-24. Контакты и сотрудничество двух стран были сведены к минимуму. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за этот инцидент 27 июня 2016 г., а после попытки военного переворота 15 июля возложил ответственность за сбитый самолет на мятежников и их сторонников.