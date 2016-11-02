Садовничий: В России появится свой международный рейтинг университетов

Российский союз ректоров (РСР) и Российская академия наук (РАН) создадут свой международный рейтинг университетов, заявил председатель РСР, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Рейтинг будет учитывать 34 показателя, которые объединены в пять групп: «Образование» (40% вклада в результат вуза в рейтинге), «Наука» (30%), «Интернационализация», «Устойчивость и потенциал развития», «Дистанционное образование» (10%), рассказал Садовничий.

Рейтинг будет ранжировать не только российские, но и иностранные университеты, в частности учебные заведения Японии, Китая, Бразилии, Индии, Ирана, Турции и стран СНГ.

Рейтинг получит название «Три миссии университетов», первый анализ и публикация его результатов планируются на сентябрь 2017 г. По словам академика, учредителями рейтинга выступят РСР и РАН - они создадут некоммерческую организацию «Совет рейтинга "Три миссии университетов", документы на регистрацию уже поданы.

НКО привлечет для сбора информации, анализа и публикации результатов управляющую компанию - уже существующую НКО "Ассоциация составителей рейтингов" (АСР). В АСР войдут или уже входят, как отметил Садовничий, крупные экспертные агентства, в том числе ВЦИОМ.