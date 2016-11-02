Сирийская оппозиция начнет новую военную операцию против сил Асада в Алеппо

Сирийская оппозиционная вооруженная группировка «Свободная Сирийская армия» (ССА) объявила о начале новой военной операции в Алеппо.

Как говорится в распространенном в среду заявлении ССА, решение начать новую военную операцию было принято в ответ на «осаду города Алеппо со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада и его союзников», а также после того, как «международное сообщество не смогло оказать помощь мирному населению в осажденном Алеппо».

«Операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся снятия блокады Алеппо и не обеспечим справедливую жизнь нашим людям в Алеппо», - говорится в документе.

«Свободная Сирийская армия» заверила, что стремится избежать жертв среди мирного населения, и пообещала, что целями ее атак будут лишь военные объекты правительственных войск. В связи с этим ССА рекомендовала «сирийцам в контролируемых правительством районах города держаться подальше от военных объектов режима».