Путин не сможет посетить Нагасаки в декабре

Президент России Владимир Путин приедет в Нагасаки «при первой возможности, которая у него появится», но не сможет сделать этого в ходе своего декабрьского визита в Японию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся сейчас в этой стране. Приглашение Путину передали губернатор и мэр Нагасаки. «Я выполнила поручение нашего президента и передала благодарность руководителям префектуры и города за приглашение. Но поскольку программа визита очень плотная, в этот раз он не сможет», - приводит слова спикера «Интерфакс».

Сама Матвиено посетила мемориал памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, где призвала США извиниться за произошедшее в Хиросиме и Нагасаки. «Я думаю, конечно же, нужны извинения. Но никакие извинения никогда в истории не смогут загладить вину этой страны, использовавшей атомные бомбы против мирных городов, против мирного населения», - передает ее заявление ТАСС. По словам Матвиенко, бомбардировка была похожа «на испытание ядерного оружия на живых людях», хотя последствия таких авиаударов были известны заранее.