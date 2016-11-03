Генштаб ВС России обвинил США в ударах по жилым кварталам в Мосуле

Коалиция во главе с США бомбит жилые кварталы в иракском Мосуле и окрестностях, заявил в четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской. «США продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам как в Мосуле, так и в других населенных пунктах иракской провинции Найнава», – сказал Рудской.

Генерал представил космические снимки, на которых видны результаты ракетно-бомбового удара самолета ВВС США 24 октября по населенному пункту Телль-Кайф, который находится в 14 км к северу от Мосула. «На космическом снимке слева, сделанном 24 октября, т. е. до удара самолетов коалиции, вы видите здания школы и жилых домов, а справа – после. Отчетливо видно, что авиационное поражение наносилось в непосредственной близости от здания школы, которое было повреждено осколками и ударной волной», – сказал Рудской.

По его словам, 26 октября самолеты ВВС США нанесли удары по жилым кварталам в центральной части города Хамам-эль-Элиль в 20 км юго-восточнее Мосула. «На фотографии от 30 октября видны следы ракетно-бомбового удара самолетов коалиции по зданию, расположенному в непосредственной близости от мечети. В результате бомбардировки пострадали мирные жители, находившиеся в расположенных менее чем в 50 м от места удара домах. Мечети причинен значительный ущерб», – констатировал Рудской.

7 октября государственный секретарь США Джон Керри заявил, что действия российских и сирийских властей в Сирии нужно расследовать как военные преступления. Он рассказал об атаке сирийских военных в ночь на 7 октября на госпиталь, в результате которой погибло более 20 человек. В свою очередь Минобороны России неоднократно обвиняло коалицию в ударах по гражданским целям в Сирии и Ираке. Так, по данным министерства, из девяти ударов по Мосулу 29 октября два выполнили американские стратегические бомбардировщики В-52Н.