В Amnesty International ждут справку об оплате аренды московского офиса

Российское представительство Amnesty International направило запрос в департамент городского имущества Москвы после сверки оплаты аренды за офис организации, сообщил «Интерфаксу» директор представительства Сергей Никитин. «Сможем ли ускорить ответ, для того чтобы наши вещи не вынесли, не могу сказать, ситуация пока не оптимистическая», – добавил он.

2 ноября утром сотрудники представительства обнаружили, что офис опечатан. Департамент объяснил, что недобросовестный арендатор существенно нарушал условия по плате за аренду, проигнорировал требование погасить задолженность в течение месяца, поэтому договор с организацией прекращен. В Amnesty International говорят, что все счета за аренду, включая октябрьский, оплачены.

«Чтобы убедиться, что другая сторона, департамент имущества, разделяет наше понимание, наш бухгалтер направилась туда на так называемую сверку. На сверке сотрудники департамента подтвердили тот факт, что у нас все оплачено», – отметил Никитин 3 ноября. Когда представитель AI попросил справку о том, что счета оплачены, в департаменте ответили, что договор был расторгнут и получить документ можно только в центральном офисе структуры.

«Мы подали там заявку, нам сказали, что ответ будет в течение трех недель. Как известно, уже через две недели наши вещи могут быть вынесены», – сказал Никитин, назвав ситуацию со сменой замков и опечатыванием офиса «лукавством».

Сотрудники Amnesty International продолжают работу из дома, добавил руководитель представительства.