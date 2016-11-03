Верховный суд разъяснил, как квалифицировать репосты экстремистских сообщений

Пленум Верховного суда России принял постановление, которое разъясняет, как квалифицировать репосты в интернете информации, которая расценивается как возбуждение ненависти и вражды. Как сообщает РАПСИ, этот документ вносит изменение в постановление Пленума ВС 2011 г. «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». ВС считает, что оценивать действия при репосте следует более детально, объяснил судья Олег Зателепин.

В частности, постановление 2011 г. дополнено положением о том, что при «решении вопроса о направленности действий лица, разместившего какую-либо информацию либо выразившего к свое отношение к ней, на возбуждение ненависти, либо вражда, а равно унижения лица или группы лиц, судам следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней».