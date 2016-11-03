В Сирии погиб помощник депутата Дегтярева

Депутат Госдумы от ЛДПР, глава комитета ГД по физической культуре Михаил Дегтярев подтвердил, что в Сирии погиб его помощник Сергей Морозов.

Дегтярев рассказал, что Морозов был его другом и много лет входил в ЛДПР. Он также был помощником на общественных началах, выдвигался в депутаты Самарской губернской думы.

«В последние годы он вернулся к своим корням, переехал на Кубань, он казак. Военным он точно не был, простой парень, семьянин, мелкий предприниматель. Несколько лет с ним связи не было. Знаю, что он уезжал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне ополченцев ДНР», - сказал депутат «РИА Новости».

Дягтерев подчеркнул, что Морозов не был военным, однако уехать в Сирию решил сам. «Каким образом он туда попал, мне неизвестно», - сказал депутат, добавив, что, по некоторым сведениям, Морозов погиб в бою с террористами под Пальмирой.

«Он не терпел лжи, всегда защищал слабых, чувство справедливости у него было обострено», - подчеркнул Дегтярев.

О том, что в Сирии погиб 38-летний Сергей Морозов, сообщило агентство Reuters. По данным Reuters, Морозов и другой погибший - Максим Колганов - находились в Сирии в качестве сотрудников частной военной компании.