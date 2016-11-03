США и Россия провели консультации на высоком уровне по избежанию конфликтов в Сирии

США и Россия недавно провели консультации на высоком уровне по избежанию конфликтов в Сирии после опасного сближения самолетов 17 октября, заявил официальный представитель международной коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) американский полковник Джон Дорриан.

«Насколько я понимаю, проводились дискуссии на высоком уровне, но детали мне неизвестны. Полагаю, что они прошли в последние день или два», - сказал Дорриан в ходе телебрифинга из Багдада. Он отметил, что детали данных дискуссий ему неизвестны.

Ранее командующий ВВС в центральном командовании Вооруженных сил США Джеффри Хэрриджин, курирующий воздушные операции в Ближневосточном регионе, сообщил, что 17 октября в небе над Сирией произошло опасное сближение самолетов России и США.

По утверждению Хэрриджина, слова которого приводит AFP, российский самолет сопровождал самолет-разведчик и совершил маневр недалеко от самолета США. Он добавил, что оба самолета выполняли полет с выключенными огнями и прошли на расстоянии менее полумили (800 м) друг от друга. По словам военного, пилот американского самолета почувствовал турбулентность от пролета российского.

Как отмечает CNN, пилот США попытался связаться с российским самолетом по каналам экстренной связи, однако на его вызов не ответили. 18 октября представители Пентагона разговаривали с коллегами из России по поводу инцидента. В российском Минобороны, по их словам, заявили, что пилот российского истребителя не заметил опасного сближения.

Хэрриджин подчеркнул, что риск таких инцидентов стал велик в последнее время из-за увеличения присутствия американских ВВС на северо-западе Сирии.