МИД прекратит выдавать краткосрочные визы в Калининград с 2017 года

Эксперимент по выдаче иностранцам краткосрочных туристических виз для посещения Калининградской области решением Министерства иностранных дел России прекратится с 1 января 2017 г., сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

С 1 февраля 2002 г. граждане стран Шенгенской зоны, а также Великобритании и Японии имели возможность посетить Калининградскую область в качестве туристов и получить краткосрочную визу на 72 часа при пересечении границы Калининградской области в автомобильных пунктах пропуска «Багратионовск» и «Мамоново» и аэропорту «Храброво».

Краткосрочную визу в рамках действия эксперимента ежегодно оформляли в среднем около 1000 иностранных туристов. По мнению региональных властей, несмотря на небольшое количество, краткосрочные визы были важны с точки зрения имиджевой составляющей для развития международного туризма.