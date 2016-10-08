Польша обеспокоена переброской «Искандеров» под Калининград

Власти Польши сильно обеспокоены переброской российских ракетных комплексов «Искандер-М» под Калининград. По словам министра обороны страны Антония Мачеревича, ВС Польши приведены в состояние боеготовности. Он пояснил, что вооруженные силы и системы разведки ведут мониторинг ситуации, чтобы гарантировать безопасность республики.

«Мы принимаем во внимание все сообщения, в том числе и те, которые говорят о возможном присутствии ракет “Искандер”, да еще и в особой конфигурации, на территории Калининградской области», – сказал Мачеревич.

Ранее источник в американской разведке сообщил, что Россия размещает под Калининградом ракетные комплексы «Искандер-М». Он отметил, что цели переброски ракет могут быть разными. В Минобороны России подтвердили информацию, объяснив размещение ракет боевой подготовкой ВС.