Разведка США узнала о размещении российских «Искандеров» под Калининградом

Россия размещает под Калининградом ракетные комплексы «Искандер-М», сообщает Reuters со ссылкой на источник в американской разведке. Он отметил, что цели переброски ракет могут быть разными.

«Они перебрасывали под Калининград подобную ракетную систему в 2014 г. для военных учений. Это также может быть политическим жестом – демонстрацией силы, выражающей недовольство действиями НАТО», – сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения информации, а также комментариев с российской стороны пока нет.