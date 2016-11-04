В Москве люди в масках и бронежилетах ограбили банк

На востоке Москвы восемь человек в масках ограбили банк и вынесли более 2 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. От налета пострадало отделение банка в доме 8 на Свободном проспекте. «Яндекс.Карты» показывают, что в здании находится офис Объединенного национального банка, у которого отозвана лицензия.

Неизвестные ворвались в помещение, «забрали из кассы более 2 млн руб., после чего скрылись на автомобиле марки FIAT», сказал источник ТАСС. «Установлено, что напавших было восемь человек. Они были одеты в камуфляж правоохранителей и на них были бронежилеты. Грабители забрали деньги из кассы, ранив охранника из травматического пистолета», - добавил он.

В пресс-службе полиции Москвы подтвердили ограбление, но не назвали ни сумму украденных денег, ни какое учреждение пострадало. «Полиция проводит мероприятия для установления и поиска грабителей», - сказали агентству в главке.

Зарегистрированный в Нижнем Новгороде Объединенный национальный банк лишился лицензии 6 октября 2015 г. Отзыв лицензии ЦБ связывал с неоднократным нарушением в течение года требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Этот закон банк нарушал «в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Регулятор указывал, что банк проводил сомнительные операции «по выводу денежных средств за рубеж», а также сомнительные транзитные операции в крупных объемах.