В Дагестане убит главарь «хасавюртовской» банды

Национальный антитеррористический комитет заявил об убийстве в Дагестане главаря «хасавюртовской» банды Марата Махмудова. Он был убит вместе с тремя предполагаемыми сообщниками вечером 3 ноября в центре Хасавюрта, передает «Интерфакс». Двое подозреваемых сообщников Махмудова последние полтора года находились на нелегальном положении.

В 21.30 сотрудники сводного наряда ФСБ и МВД попытались в центре Хасавюрта остановить для досмотра ВАЗ 2109, в котором было четыре человека. Из салона по силовикам начали стрелять. Стрелявшие попытались скрыться. Произошла короткая перестрелка. Люди в машине получили ранения, несовместимые с жизнью, информирует НАК.

Дагестанское управление ФСБ установило, что «данные члены преступного сообщества имели непосредственное отношение к организации и осуществлению многочисленных фактов посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также к вымогательствам денежных средств у предпринимателей под угрозой физической расправы и уничтожения объектов бизнеса». У убитых нашли автомат, пистолет и гранаты, оружие направлено на экспертизу.

Мирные граждане в результате перестрелки не пострадали, силовики тоже обошлись без потерь.

Ранее об убийстве в Хасавюрте четырех предполагаемых боевиков «Интерфакс» и ТАСС сообщали со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана.