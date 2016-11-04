В Люблине задержаны не меньше семи участников марша националистов

«ОВД-инфо» сообщает о задержаниях участников «Русского марша» в Люблине. По данным ресурса, задержаны уже не менее семи человек. Одного участника задержали за медицинскую маску (закон о митингах запрещает участникам акций скрывать лица) и за украинский флаг. Как сказал участник акции Марк Гальперин, этот задержанный шел в колонне славянских народов, где помимо флага Украины несли более десяти других флагов, однако задержали только его. По данным Гальперина, еще шестерых задержали из-за шарфов, якобы закрывавших лицо. В каком автозаке они находятся, на данный момент неизвестно.

Перед маршем еще одного человека задержали после полицейской проверки. Он заявил «ОВД-инфо», что сотрудники полиции забрали у него паспорт, около часа продержали в полицейском автомобиле, а затем доставили в отдел. Причин задержания ему якобы не назвали.

Шествие, которое неоцифицально называется «Русский марш», проходит по улице Перерва. По данным пресс-службы ГУ МВД Москвы, в нем участвуют около 350 человек, сообщал «Интерфакс».