В Иордании убиты двое американских военнослужащих

В Иордании на авиабазе застрелены двое военнослужащих из США, которые занимались там подготовкой местных военных. Как сообщает ВВС, это подтвердило командование ВС Иордании. Американцы ехали в автомобиле и не остановились у КПП перед базой. Иорданская охрана открыла по ним огонь на поражение. Два гражданина США погибли, еще как минимум один человек был ранен.

Инцидент произошел на авиабазе имени короля Фейсала в Эль-Джафре. По факту начато расследование.