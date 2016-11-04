Спецслужбы США ждут теракты накануне выборов в Нью-Йорке и еще двух штатах

В США разведка предупредила антитеррористические структуры о возможных терактах «Аль-Каиды» (запрещена в России) 7 ноября. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на информированные источники, террористическая группировка могла запланировать в этот день диверсии в трех штатах - Нью-Йорке, Техасе и Виргинии. Конкретные цели терактов источники канала не упомянули. Информация спецслужб по-прежнему изучается, власти относятся к этому предупреждению серьезно. Высокопоставленный источник CBS News в ФБР заявил, что службы безопасности и контртеррористические структуры постоянно сохраняют бдительность и готовность отражать нападения террористов, а ФБР ежедневно и в сотрудничестве с другими структурами изучает и проверяет информацию о возможных угрозах безопасности. Во время праздников и важных событий спецслужбы получают больше данных о возможных угрозах и готовятся к реализации худших сценариев.

Власти города Нью-Йорк получили от федеральных структур предупреждение о возможных терактах «Аль-Каиды» в период вокруг дня президентских выборов 8 ноября. Как сообщает Reuters, эти данные получили портовые власти и департамент полиции, их представители подтвердили это 4 ноября. Сейчас принимаются соответствующие меры безопасности. В департаменте полиции заявили, что информация об угрозах не содержит конкретных деталей. Источник в администрации США подтвердил Reuters, что поступила информация о возможном теракте «Аль-Каиды», однако эта информация неконкретна и уровень угрозы относительно невысок.

Спецслужбы США ждут от Москвы попыток посеять сомнения в легитимности выборов 8 ноября