Спецслужбы США ждут от Москвы попыток посеять сомнения в легитимности выборов 8 ноября

ФБР и разведслужбы США изучают документы, сфабрикованные для дискредитации кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Спецслужбы изучают эти подделки в рамках более широкого расследования предполагаемых попыток вмешательства России в президентские выборы в США, в том числе с помощью хакерских атак. ФБР попросило Демократическую партию предоставить спецслужбам копии обнародованных хакерами документов, которые в партии считают поддельными. Сфальсифицированные документы были предоставлены ФБР и минюсту в течение нескольких последних недель.

Один из документов ФБР предоставил сенатор-демократ Том Карпер. В письме, адресованном Клинтон, говорится «мы не позволим тебе проиграть эти выборы», рассказал источник Reuters. Карпер говорит, что такого письма не писал, и бланк, на котором оно написано, поддельный. Представитель сенатора отказалась прокомментировать эту информацию.

Также в распоряжение спецслужб поступил семистраничный электронный документ с логотипами социологической службы Benenson Strategy Group, которая работает на Демократическую партию, и семейного фонда Клинтонов. Как рассказал источник агентства, в нем говорится, что опросы показали снижение поддержки Клинтон и что к ноябрю необходимо радикально изменить стратегию проведения кампании, вплоть до организации постановочных массовых волнений или срыва голосования с использованием «грязных» ядерных бомб. В штабе Клинтон и в фонде Клинтонов документ назвали поддельным. В Benenson Strategy Group ситуацию пока не прокомментировали. Происхождение обоих документов, о которых рассказали агентству, неясно, также неизвестно, кто запустил их в массы. 20 октября ссылку на документ с логотипами Benenson Strategy Group и Сlinton Foundation выложил в Twitter бывший помощник Дональда Трампа Роджер Стоун с комментарием: «Если это правда, то боже мой!!»

Ранее представители американских спецслужб в частном порядке высказали мнение, что публикация компромата на Клинтон может быть акцией, которую поддерживает российское правительство ради дискредитации выборов в США, и что реальная атака может быть шире, чем взлом серверов Демократической партии. По их словам, они имеют в виду публикацию поддельных свидетельств о фальсификации подсчета голосов или другой дезинформации.

В Москве отрицают причастность к каким-либо вмешательствам в политику США.

Разведслужбы США не считают, что Россия способна с помощью кибершпионажа изменить исход президентских выборов 8 ноября, но, по их мнению, Москва может продолжать вмешиваться в ситуацию и после дня выборов, чтобы посеять сомнения в легитимности результата голосования. Как пишет The Washington Post, об этом предупреждают высокопоставленные американские чиновники. Также в силовых структурах США не исключают вдохновленных Москвой попыток сорвать голосование непосредственно 8 ноября, причем даже единичный сбой сможет породить сомнения в итоговом результате. Газета напоминает, что Трамп уже публично не раз давал понять, что может не признать результаты выборов, если победит не он.

Недавно сотрудники министерства национальной безопасности США получили свидетельства «вероятно российского сканирования» государственных баз данных и электронных систем голосования. Насколько целенаправленно «они» пытались пробиться внутрь, неясно, сказал источники The Washington Post. Издание отмечает, что децентрализованность системы голосования в США делает крайне трудным достижение цели по фальсификации итогового результата. Скорее источники газеты ждут, что Москва задействует хакерские технологии для публикации поддельных признаков фальсификации результатов голосования. С этим мнением согласен депутат палаты представителей, республиканец, член комитета по разведке Адам Шифф. Он также допускает, что российские спецслужбы сейчас могут перебирать базы похищенных хакерами документов и выбирать, что можно обнародовать с этой целью.