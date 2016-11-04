Пентагон подтвердил гибель трех военных в Иордании

Пентагон подтвердил гибель в Иордании троих американских военных инструкторов. Как сообщает The Washington Post, представитель ведомства Питер Кук заявил, что военнослужащие попали под обстрел, когда подъезжали к тренировочному центру в Иордании. В расследовании инцидента участвуют иорданские и американские специалисты. Ранее Иордания официально заявила, что автомобиль с американцами не остановился на КПП на авиабазе Короля Фейсала в Эль-Джафре, произошла перестрелка и американцы были убиты, а еще один иорданский военнослужащий был ранен.

По словам Кука, один американец погиб на месте, двое умерли в больнице Аммана от ран.

Посольство США в Аммане заявило, что поддерживает контакты с соответствующими иорданскими ведомствами.

Следствию предстоит установить, стал ли инцидент следствием недоразумения или обстрел был преднамеренным. Американский военный источник AFP сказал, что пока дать ответ на этот вопрос невозможно. Дипломатический источник The Washington Post в Аммане сказал, что обе стороны не думают, что это был теракт.

В Иордании убиты двое американских военнослужащих