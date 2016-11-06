В МЧС считают, что под завалами дома в Иванове больше нет людей

Спасатели полагают, что под завалами дома в Иванове, где произошел хлопок газа, больше нет людей, сообщила «РИА Новости» представитель МЧС. Однако поисковые работы продолжаются.

В Иваново на улице Минская утром в воскресенье обрушилась часть двухэтажного дома из-за взрыва газа. Площадь разрушения, по данным МЧС, составила до 80 кв метров. В результате произошедшего погибли пять человек, в том числе и четырехлетний ребенок. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них в больнице.

Сотрудникам МЧС удалось обнаружить под завалами выжившего мужчину в тяжелом состоянии и живую женщину.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета России проводит доследственную проверку.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков пообещал, что семьи погибших при взрыве газа в доме получат по 150 000 руб., пострадавшие – по 100 000 руб.