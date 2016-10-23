Взрыв газа произошел в жилом доме в Тюменской области

В жилом доме в городе Ялуторовск Тюменской области произошел хлопок бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по региону. Жильцы были эвакуированы, трое взрослых и ребенок пострадали, они госпитализированы.

«В 8.55 поступило сообщение о хлопке бытового газа в двухэтажном доме на восемь квартир в городе Ялуторовск. В результате происшествия пострадало четыре человека – трое жильцов и один прохожий, которого задели осколки. Пожара из-за хлопка не было», – сказали в экстренной службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Это второй случай взрыва бытового газа в жилом доме за сегодня. Ранее взрыв произошел в Рязани. Там три человека погибли и более 10 получили ранения.