Минобороны России: США не доставили в Сирию «ни одной хлебной крошки»

Россия доставила в сирийский Алеппо более 100 т самых необходимых грузов, тогда как США не предоставили «ни одной хлебной крошки», заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он так ответил на упреки, сделанные в пятницу представителем госдепартамента США Джоном Кирби, что жители Алеппо не получают пользы от гуманитарных пауз.

«Только за последние месяцы в Алеппо нами доставлено более 100 т самых необходимых грузов – продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Все это получали все жители Алеппо без ограничений на западную или восточную часть. Госдеп за это время не доставил сирийцам, о которых якобы так печется, ни одной хлебной крошки», - отметил он.

Конашенков отметил, что Москва и Вашингтон по-разному понимают «пользу» от гуманитарных пауз в Сирии. Представитель Минобороны подчеркнул, что для России приоритетами являются, прежде всего, помощь людям и борьба с международным терроризмом.

По поручению Владимира Путина в Алеппо 4 ноября с 9.00 до 19.00 была объявлена еще одна гуманитарная пауза. Российский Генштаб призвал боевиков покинуть Алеппо с оружием. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо действуют шесть коридоров.