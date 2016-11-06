Следственный комитет установил эпицентр взрыва в доме в Иванове

Следователи установили, что эпицентром взрыва газа в жилом доме в городе Иваново стала квартира на первом этаже. Об этом сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что именно в этой квартире был обнаружен газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу.

Часть двухэтажного кирпичного дома обрушилась после взрыва газа в 4.15 утра в воскресенье в городе Иваново. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Восемь человек пострадали, из них четверо были госпитализированы. Площадь обрушения составляет до 80 кв. м.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что семьи погибших при взрыве газа в доме получат по 150 000 руб., пострадавшие — по 100 000 руб. Кроме того, за утрату имущества будет предоставлена выплата в размере 30 000 руб. на каждого члена семьи.