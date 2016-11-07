Черногория не сообщала посольству России о подготовке покушения на премьера

В посольстве России в Черногории не располагают официальной информацией о якобы причастности российских граждан к покушению на премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

«Никаких официальных уведомлений по этому вопросу мы от черногорских властей не получали», - сказали «Интерфаксу» в российской дипмиссии, комментируя заявления генпрокурора Черногории Миливое Катнича о том, что группа «российских националистов» якобы планировала покушение на Джукановича.

Катнич ранее заявлял, как писало Reuters, что организованная группа «российских националистов» руководствовалась тем, что Джуканович не покинет пост в результате выборов и его следует «убрать силой». Убить премьер-министра должен был стрелок «с дальней дистанции», уточнял прокурор.

Целью «российских националистов» было убийство премьера для помощи партии оппозиционеров занять парламент, отмечал Катнич. Прокурор не пояснил, о какой именно партии идет речь.