Спецслужбы США оценили роль хакеров в президентских выборах – FoxNews

Министерство внутренней безопасности США предупреждает об уязвимости инфраструктуры американской избирательной системы перед кибератаками, передает FoxNews со ссылкой на его доклад от 20 сентября. Специалисты ведомства выделили множество уязвимых элементов, которые варьируются по округам и процедурам на конкретных избирательных участках.

В зоне риска – базы данных избирателей, их персональные данные, техническая возможность осуществить волеизъявление, а также система оглашения предварительных данных о результатах выборов. Публикация некорректных предварительных данных не способна повлиять на итоговый результат, отмечается в докладе, но создает риск подрыва доверия к самому институту выборов.