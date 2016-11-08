RT анонсировал повышение зарплат чиновникам на 38% к 2019 году

С января 2019 г. зарплата федеральных чиновников будет увеличена в среднем на 38% в основном за счет оклада, сообщил телеканалу RT сотрудник департамента пресс-службы и информации правительства. Он сослался на «пункт 13 плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 гг.». В соответствии с этим пунктом в IV квартале 2018 г. должны быть приняты нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания чиновников. Вступят в силу эти акты с 1 января 2019 г.

По данным федерального портала управленческих кадров за первое полугодие 2016 г., в федеральных органах власти работают 379 000 человек, в региональных – 169 000, напоминает RT. C 1 января 2016 г. количество госслужащих должно было быть сокращено на 10% для повышения эффективности госаппарата. По данным Росстата, с 2002 по 2013 г. зарплаты госслужащих увеличились в шесть раз, отмечает канал. В 2002 г. среднемесячная зарплата госслужащих составляла 6547 руб., а в 2013 г. – 39 115 руб. В 2014 г. президент Владимир Путин ввел мораторий на индексацию зарплат чиновников до 2016 г., затем мораторий был продлен еще на год, в конце октября правительство внесло в Думу законопроект о продлении моратория еще и на 2017 г.

Ссылаясь на анализ Росстата, RT сообщает, что за январь – июнь 2016 г. среднемесячная зарплата чиновников органов федеральной власти центральных аппаратов министерств и ведомств выросла на 103,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила 99 900 руб. За тот же период региональные чиновники стали получать в среднем 39 100 руб., что соответствует росту в годовом измерении на 107,7%.