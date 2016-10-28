Правительство предлагает не индексировать зарплаты госслужащих в 2017 году

Правительство внесло в Госдуму законопроект о приостановлении индексации окладов госслужащих, денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда судей.

Соответствующие меры уже действуют, законопроект предлагает продлить их до 1 января 2018 г.

«Предлагается установить, что в 2017 г. размеры таких выплат, пособий и компенсаций за счет средств федерального бюджета не увеличиваются (не индексируются) с учетом текущей экономической ситуации», – говорится в сообщении правительства.

Этот же законопроект предусматривает приостановление индексации размера материнского капитала до 1 января 2018 г.