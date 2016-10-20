Правительство повысит минимальный размер оплаты труда с июля на 300 рублей

Правительство решило увеличить с 1 июля 2017 г. минимальный размер оплаты труда на 4% - с 7500 до 7800 руб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, решение принято на заседании 20 октября.

Утром РБК сообщал, что правительство может отказаться от традиционного повышения МРОТ в начале 2017 г. Из одобренного правкомиссией законопроекта, на который ссылался РБК, следовало, что МРОТ повысят на 5,2% до 7890 руб. Источник в Федерации независимых профсоюзов России (член трехсторонней комиссии) также сказал порталу, что в еще одном законопроекте говорится об увеличении МРОТ только с 1 июля и только на 4%, чтобы повышение не превышало заложенный в бюджет прогноз по инфляции. В повестке заседания правительства на сайте обсуждения вопроса об индексации МРОТ не значилось, отмечал РБК.

В сентябре вице-премьер Ольга Голодец говорила, что в стране почти 5 млн человек работают с зарплатой на уровне минимальной оплаты труда. В июне она высказывала мнение, что повышение минимальной заработной платы по примеру развитых стран сократит в России социальное неравенство. «Во всех развитых странах это довольно высокая величина, и она отвечает культурологическим, образовательным запросам населения», - говорила чиновница (цитата ТАСС).