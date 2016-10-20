В 2017 году МРОТ может быть повышен лишь с июля и только на 4% – РБК

Правительство может отказаться от традиционного повышения МРОТа в начале следующего года, пишет РБК со ссылкой на законопроект, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Из него следует, что МРОТ будет повышен не с 1 января, как было последние четыре года, а с 1 июля 2017 г. Индексация составит лишь 5,2% – с нынешних 7500 до 7890 руб. Сегодня вопрос может быть рассмотрен на заседании кабинета министров, однако на сайте правительства его в повестке нет.

Возможен еще более консервативный вариант. Белый дом подготовил законопроект об увеличении МРОТа, подтвердил РБК источник в Федерации независимых профсоюзов России (член трехсторонней комиссии). По его словам, кабинет намерен увеличить МРОТ с 1 июля до 7800 руб., т. е. не на 5,2%, а только на 4%, что не противоречит заложенному в бюджет прогнозу по инфляции. Повышение МРОТ с 1 июля 2017 г. на 4% – предложение, вынесенное на правительство, подтверждает другой источник, знакомый с повесткой.