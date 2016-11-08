Депутатов обяжут лично отвечать на обращения избирателей

Госдума в среду, 9 ноября, рассмотрит поправки в регламент, которые обяжут депутатов лично отвечать на обращения избирателей, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По мнению Володина, это повысит ответственность депутатов и качество работы Госдумы.

«Конечно, это серьезно, но можно будет говорить с уверенностью, что каждое обращение дошло до своего депутата и он лично принимает участие в рассмотрении и лично подписывает ответ, а не помощник, аппарат», - сказал Володин.

«Это повышение и ответственности, и качества работы депутата Госдумы, и эффективности работы депутатского корпуса», - заключил Володин.

Ранее комитет Госдумы по регламенту одобрил проект постановления единороссов о запрете голосования по доверенности. Решение было принято единогласно. Теперь депутаты в случае своего отсутствия лишаются возможности передавать коллегам свой голос на пленарных заседаниях, заседаниях Совета Думы, думских комитетов и комиссий.