Володин: Депутатам отказали в «бесполезных» командировках за рубеж

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что приоритет по рабочим поездкам депутатов был сделан на страны СНГ и на прием делегаций других стран.

«План сегодня был скорректирован… приоритет был сделан на целевые поездки – там, где ставится определенная задача, которую парламентская делегация должна решать. Просто поездки, дабы посмотреть другие страны и пообщаться, они отклонялись. По этой причине план получился не такой большой», – заявил Володин. Он добавил, что приоритет был выбран по приему делегаций и поездок в страны СНГ.