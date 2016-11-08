Клинтон и Трамп оказались самыми непопулярными кандидатами в президенты США

Демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп стали самыми непопулярными кандидатами на пост президента США, по данным исследовательского центра Gallup.

Так, согласно опубликованной во вторник «шкале предпочтений», Клинтон не нравится 52% респондентов, тогда как ее соперника Трампа не любит 61% опрошенных.

По данным Gallup, никогда с 1956 г., когда центр начал составление подобных рейтингов, за пост главы государства не боролись два кандидата со столь низким уровнем популярности в стране.

Кроме того, Трамп стал наиболее непопулярным кандидатом на пост президента США с 1956 г.

Данные основаны на опросе респондентов, которым предлагается оценить каждого кандидата по десятибалльной шкале от +5 до -5.

При этом самыми популярными кандидатами на пост президента США, согласно Gallup, были Дуайт Эйзенхауэр в 1956 г., Линдон Джонсон в 1964 г. и в 1976 г. Джеймс Картер.