Шансы на победу Клинтон оцениваются в 90% - Reuters/Ipsos

За несколько часов до начала голосования на выборах президента США шансы на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон оцениваются в 90%, сообщает Reuters со ссылкой на данные финального опроса Reuters/Ipsos.

Экс-госсекретарь обгоняет кандидата от республиканцев, миллиардера Дональда Трампа на 3 процентных пункта: 45% против 42%. Согласно опросу, она может рассчитывать на 303 голоса в коллегии выборщиков, тогда как за Трампа их могут отдать всего 235 человек при необходимом минимуме для победы в 270.

Шансы Трампа на победу связываются с голосованием во Флориде, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Огайо. Любые два проигрыша в первых трех штатах сведут возможности республиканцев к нулю.