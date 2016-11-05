Клинтон окончательно сдала за три дня до выборов – Трамп

Кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон совсем выбилась из сил и больше не может выдерживать необходимый темп предвыборной гонки. Об этом в субботу на встрече со сторонниками во Флориде заявил основной конкурент бывшего госсекретаря Дональд Трамп.

«Послушайте, я провожу пять-шесть мероприятий каждый день, а Хиллари едет домой спать. У нее нет нужной энергии, которая требуется для управления страной», - заявил он.

У Трампа на воскресенье запланированы выступления в Висконсине и Пенсильвании. Согласно рабочему графику Клинтон в субботу она выступит только во Флориде.

Трамп не раз заявлял, что Клинтон не хватает «моральной и физической выносливости».