Штаб Клинтон опубликовал данные об улучшении ее здоровья

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон лечится от бактериальной пневмонии, протекающей в легкой форме и незаразной, следует из опубликованного заключения ее лечащего врача. 68-летняя экс-госсекретарь «хорошо восстанавливается на фоне приема антибиотиков и отдыха. Она остается здоровой и способной исполнять обязанности президента США», - подчеркивается в сообщении. За последний год Клинтон страдала лишь синуситом и ушной инфекцией, отмечает врач. Показатели ее крови и давления - в норме.

Клинтон почувствовала недомогание на церемонии памяти жертв 11 сентября. Она едва не потеряла создание и добралась до своего минивэна при помощи охраны. Тогда врач отмечала, что у пациента перегрев и обезвоживание. Позже была опубликована информация о диагностировании пневмонии. Клинтон отменила одно из предвыборных турне.

Пресс-секретарь Клинтон Ник Меррилл заявил, что она вернется к президентской гонке 15 сентября.