Клинтон объяснила, почему пыталась скрыть воспаление легких

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон подтвердила, что еще в пятницу ей врач поставил диагноз «пневмония», но до воскресенья она не раскрывала эту информацию. Она сказала CNN в понедельник, что сначала не думала, что это так серьезно, проигнорировала совет врача отдыхать пять дней и надеялась «переходить» болезнь. Сейчас она чувствует себя намного лучше и надеется скоро вернуться к активной предвыборной кампании.

На прошлой неделе Клинтон прикашливала на публичных мероприятиях, но шутила, что это у нее аллергия на ее конкурента - кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В минувшее воскресенье она была вынуждена покинуть церемонию в память о жертвах 11 сентября в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия и едва не потеряла равновесие перед камерами. После этого стало известно, что у нее воспаление легких и что диагноз был ей известен еще в пятницу. Ее стали критиковать за недостаточную открытость.

В понедельник Клинтон подчеркнула, что у нее кружилась голова и она действительно потеряла равновесие, но сознание она не теряла. По ее словам, подобные приступы плохого самочувствия у нее бывали дважды на ее памяти. Также она сказала, что эта ситуация напомнила ей о высоких стандартах прозрачности в ведении кампании.

Муж кандидата, экс-президент США Билл Клинтон сказал CBS, что с его женой такое ранее случалось на протяжение многих лет в моменты, когда организм оказывался обезвоженным, что не мешало ей работать, как дьяволу, в Госдепартаменте и Сенате. Он не думает, что у жены что-то более серьезное, чем пневмония, а если это действительно имеет место, то об этом ничего не знает ни он, ни врачи Хиллари (цитаты по CNN).