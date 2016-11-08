Почти 45 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента США

Рекордный уровень досрочного голосования фиксируется на выборах президента США, сообщает Associated Press. Как минимум 44,9 млн человек уже проголосовали по почте или на избирательных участках. Необычайно высокая досрочная явка зафиксирована в 28 штатах.

Ожидается, что к 8 ноября число досрочно проголосовавших превысит 50 млн и составит около 40% от тех, кто планирует принять участие в голосовании. В 2012 г. возможностью досрочного голосования воспользовались 46 млн человек или 35% от всех проголосовавших.

Нынешний высокий уровень досрочного голосования – хороший знак для кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которой последние опросы отдают превосходство в рейтинге. По данным опроса Economist-YouGov, она опережает своего соперника кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 4 процентных пункта: 45% против 41%. Накануне опросы CNN и Reuters фиксировали разрыв в 5% в пользу Клинтон.