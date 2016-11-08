Трамп проголосовал на выборах президента США

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп во вторник проголосовал в Нью-Йорке на президентских выборах, сообщает американский телеканал CNN.

На избирательный участок Трамп прибыл вместе с женой Мелани. Присутствующие встретили его как приветственным, так и неодобрительным гулом.

Ранее на этом избирательном участке случился инцидент - в помещение забежали две девушки, сняли с себя верхнюю одежду и начали выкрикивать лозунги против Трампа.

Ранее во вторник проголосовали кандидат от демократов Хиллари Клинтон и вице-президент США Джо Байден. Президент США Барак Обама проголосовал досрочно накануне.